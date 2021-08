Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : renégociation du prêt avec Patronale Life information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce la renégociation des 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 (pour un montant de deux millions d'euros) envers Patronale Life en un prêt aux mêmes conditions de remboursement que l'accord passé avec la BEI. La société de biotechnologies belge émet aussi 200.000 droits de souscriptions souscrits de façon inconditionnelle par Patronale Life, lui donnant le droit de souscrire à une action ordinaire de Bone avec un prix d'exercice de 2,52 euros. Les 800 obligations convertibles détenues par Patronale Life seront annulées dès le versement de la première tranche de huit millions d'euros par la BEI. Les 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 envers Intégrale restent inchangées.

