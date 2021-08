Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : plongeon après l'échec d'une étude information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 10:50









JTA-004 dans l'arthrose du genou n'a pas atteint le critère d'évaluation principal. (photo d'illustration / crédit photo : Adobe Stock) (CercleFinance.com) - Bone Therapeutics plonge de 30% en début de séance après l'annonce que l'étude de phase III évaluant son viscosupplément amélioré JTA-004 dans l'arthrose du genou n'a pas atteint le critère d'évaluation principal ni par conséquent les critères secondaires clés. Malgré le profil de sécurité favorable, aucune différence statistiquement significative dans la réduction de la douleur n'a pu être observée entre le groupe traité, le groupe placebo et le groupe comparateur, tous les bras de traitements montrant une efficacité similaire. Une différence statistiquement significative en faveur de JTA-004 et du comparateur actif par rapport au placebo a par contre pu être observée au cours d'une analyse post-hoc dans un sous-groupe de patients présentant des scores de douleur plus élevés à l'inclusion. Bone Therapeutics examinera les différentes options concernant le futur développement du JTA-004, et se concentre désormais sur le développement de son actif principal, sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique, comprenant notamment ALLOB.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles -33.53%