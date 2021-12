Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : placement privé réalisé information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce avoir levé 3,3 millions d'euros de produit brut, via un placement privé de 4.832.352 nouvelles actions à un prix d'émission unitaire de 0,68 euro, auprès d'actionnaires institutionnels historiques et nouveaux. Le produit brut sera utilisé pour le développement clinique d'ALLOB, son actif orthopédique phare, mais aussi pour l'accélération du développement de sa nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique CSMi. Le paiement et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le, ou, vers le 7 décembre. Une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris sera faite au même moment.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles -17.70%