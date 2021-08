Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : offre de déboursement de la BEI information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 07:10









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce la réception d'une offre de déboursement de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) relatif à la première tranche de huit millions d'euros de l'accord de financement signé en juillet 2021 pour un montant total de 16 millions. Le versement de cette première tranche interviendra début septembre et entrainera l'émission de 800.000 droits de souscription en faveur de la BEI, droit qui lui accordera le droit de souscrire à une action ordinaire de Bone avec un prix d'exercice de 2,52 euros.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles 0.00%