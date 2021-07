Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : nouvelle directrice médicale Cercle Finance • 12/07/2021 à 13:54









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics a annoncé lundi la nomination du Dr. Anne Leselbaum au poste de directrice médicale, avec prise d'effet en date du 23 août prochain. Au sein de ses nouvelles fonctions, le Dr. Leselbaum sera responsable de tous les développements cliniques de la biotech, ainsi que de ses affaires, de sa stratégie et de l'intégralité de son portefeuille de produits. La nomination intervient alors que Bone devrait prochainement dévoiler les résultats d'un essai clinique de phase III évaluant son candidat principal dans le traitement de la douleur arthrosique du genou. Le Dr. Leselbaum - qui affiche 30 ans d'expériences - a notamment occupé le poste de directrice du développement clinique chez Tigenix, une société acquise par Takeda pour plus d'un demi-milliard d'euros. Elle a également exercé plusieurs postes de direction au sein des sociétés pharmaceutiques Almirall et Ipsen. Le titre Bone Therapeutics progressait de plus de 1,7% lundi après cette nomination.

