Bone Therapeutics : nouveau directeur scientifique

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics a annoncé mardi l'arrivée du Dr. Anthony Ting, un spécialiste des cellules souches, au poste de directeur scientifique, une nomination effective à compter du 1er avril. La société de thérapie cellulaire indique que le Dr. Bing sera responsable, dans ses nouvelles fonctions, des activités de recherche de Bone Therapeutics. 'Son objectif principal à court terme sera de poursuivre l'agrandissement du portefeuille de produits', explique l'entreprise dans un communiqué. Le scientifique supervisera en particulier le développement de la plateforme de 'cellules stromales mésenchymateuses' (CSM) différenciées, allogéniques et prêtes à l'emploi de la société. Ces cellules issues de la moelle osseuse font actuellement l'objet d'études dans le cadre du traitement des conditions inflammatoires. Ting affiche plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la science translationnelle et du dépôt de dossiers réglementaires au niveau mondial, dont 20 ans passés dans le domaine des thérapies à base de cellules stromales. Il est notamment passé par Athersys, une société de thérapie cellulaire au stade clinique cotée sur le Nasdaq.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles 0.00%