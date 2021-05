Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : le titre grimpe après le point d'activité Cercle Finance • 26/05/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics progresse de plus de 4% en Bourse de Paris ce mercredi après avoir fait le point sur ses activités du premier trimestre. La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires a annoncé hier soir que sa trésorerie nette s'était établie à 8,5 millions d'euros à la fin du mois de mars. Sachant que sa consommation de trésorerie pour l'année 2021 devrait s'élever entre 16 et 17 millions d'euros, l'entreprise explique qu'elle évalue actuellement différentes options de financements qui s'offrent à elle. Bone précise toutefois qu'elle entend lever de nouveaux fonds par l'intermédiaire de stratégies de financement 'non dilutives'. Abordant ses perspectives, Bone Therapeutics prévoit de présenter les premiers résultats de son étude clinique pivot de Phase III évaluant son principal candidat, le JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou au troisième trimestre.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles +4.84%