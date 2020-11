Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : développer des implants sur mesure Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics, Cerhum, 3D-Side et les centres de recherche mSKIL et IREC, annoncent aujourd'hui le début d'une nouvelle collaboration de recherche pour le développement sur mesure d'implants biorésorbables biologiquement actifs, imprimés en 3D et enrichis avec les cellules allogéniques de formation osseuse de Bone Therapeutics. Formée sous le nom de TrueBone3D, cette collaboration de 28 mois vise le développement d'implants osseux susceptibles de remplacer les greffes osseuses prélevées sur les propres os des patients (autogreffes). L'objectif final du projet est d'évaluer la sécurité et l'efficacité de ces nouveaux implants osseux personnalisés, issus de l'ingénierie tissulaire, comme option de traitement des fractures difficiles dans le cadre d'une étude clinique de preuve de concept.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles +3.83%