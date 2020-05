Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : assemblée générale le 10 juin Cercle Finance • 11/05/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce que son assemblée générale ordinaire se tiendra le 10 juin dans ses locaux. En raison de la crise sanitaire interdisant la présence physique des actionnaires, elle a décidé d'imposer le vote exclusivement par le biais de procurations écrites. Elle offrira également à ses actionnaires et détenteurs de droits de souscription la possibilité de participer à l'assemblée par conférence téléphonique. Les modalités d'accès téléphonique seront communiquées ultérieurement sur le site internet.

