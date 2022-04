Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics: accord pour un financement de 5 ME information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce aujourd'hui qu'elle a signé un accord contractuel pour l'obtention d'un financement de 5 ME en obligations convertibles (OCs) avec ABO Securities.



' Les produits de ce financement seront utilisés pour l'avancement du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, la thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB ' indique la direction.



ABO Securities s'engage, pour le compte de l'investisseur en OC, à souscrire jusqu'à 5 ME d'OC. Les OCs seront émises et souscrites en sept tranches. Une première tranche d'un montant principal total de 1,5 million d'euros sera émise à la date de clôture, suivie d'une tranche pouvant atteindre jusqu'à 1 ME après 40 jours de cotation à compter de la clôture.





Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles -2.79%