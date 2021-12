(AOF) - Bone Therapeutics a levé 3,3 millions d'euros de produit brut via un placement privé en actions de 4 832 352 nouvelles actions à un prix d'émission de 0,68 euro par action auprès d'actionnaires institutionnels historiques et nouveaux. Le produit brut de l'opération sera utilisé pour le développement et le franchissement des étapes intermédiaires du développement clinique d'ALLOB, l'actif orthopédique phare de Bone Therapeutics.

Les fonds levés permettront également de soutenir l'accélération du développement de la nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique CSMi de Bone Therapeutics, afin d'adresser un plus large éventail d'indications cliniques, en dehors de l'orthopédie, à fort besoin médical et sans solutions thérapeutiques satisfaisantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.