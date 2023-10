Bonduelle : TP Icap Midcap passe à Conserver

(AOF) - TP Icap Midcap a relevé sa recommandation sur le titre Bonduelle passant de Vendre à Conserver tout en maintenant son objectif de cours à 10,2 euros. L'analyste explique que " les perspectives de l'entreprise sont plutôt encourageantes avec une progression du chiffre d'affaires visée de 5% et un résultat opérationnel courant anticipé entre 75 et 80 millions d'euros, au-dessus de nos attentes. La réunion prévue ce matin nous permettra d'avoir des détails pour atteindre ces objectifs dans un contexte de consommation alimentaire dégradé ".

Vendredi dernier, Bonduelle a publié un résultat opérationnel courant en progression de près de 27% à 65,9 millions d'euros (contre 64,1 millions d'euros attendus). Sa marge opérationnelle courante est en hausse de 2,7%, en progression de 30 points de base.

Le redressement de la rentabilité s'explique par les hausses tarifaires en Europe et le redressement en cours des activités aux Etats-Unis ainsi qu'une bonne performance en Russie.

Son résultat net atteint 14,5 millions d'euros contre 35,4 millions d'euros l'année dernière souffrant d'une forte croissance des charges financières notamment.

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.