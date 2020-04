Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : suspend ses objectifs Cercle Finance • 08/04/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe suspend les objectifs indiqués à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020. Il rappelle que sa structure financière saine et les capacités de financement disponibles et sécurisées lui permettent de faire face aux conséquences potentielles de la pandémie sur son activité. Le Groupe observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - forte demande en grande distribution en conserve et surgelé et forte volatilité du frais, effondrement des activités de restauration hors foyer - et zones géographiques. ' Un point de la situation et des impacts potentiels de la pandémie sera fait à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 ' indique la direction.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris -1.80%