BONDUELLE : repli de la rentabilité au premier semestre

(AOF) - Bonduelle a réalisé au premier semestre 2019-2020 un résultat net en repli de 15,4% à 29,5 millions d'euros. La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 57,2 millions d'euros, en repli de 6,2 % en données publiées et 8,3 % en données comparables. Ainsi, la marge opérationnelle courante de 4% s'inscrit en retrait de 30 points de base comparé au premier semestre de l'exercice précédent, traduisant principalement l'effet de campagnes difficiles, une inflation des coûts non intégralement reflétée dans les prix de vente et l'impact de pertes de volumes.

La zone Europe affiche une stabilité tant de sa rentabilité à 23,3 millions d'euros que de sa marge opérationnelle courante à 3,6 % du fait d'une base de comparaison favorable (dépenses marketing décalées au second semestre 2019-2020 et climatologie 2018 défavorable).

En zone hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante s'établit à 33,9 millions d'euros en données publiées, soit une marge opérationnelle courante de 4,2 % en retrait de 80 points de base par rapport à la même période de l'exercice précédent tant en données publiées qu'en données comparables, principalement liée aux baisses de volumes de l'activité frais aux Etats-Unis et une campagne agricole difficile en Russie.

Après prise en compte de charges non récurrentes, principalement liées à une alerte sanitaire aux Etats-Unis ayant impacté l'ensemble du marché, la rentabilité opérationnelle s'affiche à 52,6 millions d'euros, contre 58,1 à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'établit à 1,4423 milliard d'euros soit une progression de + 2,5 % en données publiées et + 0,6 % en données comparables.

Bonduelle a prévenu que l'évolution de l'activité du premier semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019.

A l'époque, le groupe anticipait une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 % et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants.

