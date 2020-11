BONDUELLE renouvelle son crédit syndiqué et le porte à 400 millions d'euros

(AOF) - Bonduelle a annoncé le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué, le portant à cette occasion de 300 à 400 millions d'euros et indexant la marge sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Signé ce lundi 30 novembre 2020 avec un pool élargi de 11 banques (9 groupes bancaires), ce crédit syndiqué à impact comporte une seule tranche de crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) largement sursouscrit et vient refinancer le RCF existant de 300 millions d'euros qui arrivait à échéance en juillet 2021.

Le crédit syndiqué est souscrit par Crédit Agricole Nord de France, CIC Nord Ouest, BPCE (Caisse d'Epargne Hauts de France et Natixis) et BNP Paribas, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres, et par le groupe Société Générale (Crédit du Nord et Société Générale), Bank of America, Commerzbank, Arkéa et JP Morgan, Arrangeurs Mandatés, Crédit Agricole Nord de France agissant en tant qu'Agent du Crédit, BNP Paribas en tant qu'agent de la Documentation et BNP Paribas, Crédit Agricole Nord de France et Natixis ont le rôle de Co-coordinateurs RSE, avec Natixis en tant que lead.

