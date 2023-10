Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: recul de 59% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 07:18









(CercleFinance.com) - Bonduelle publie au titre de son exercice 2022-23 un résultat net de 14,5 millions d'euros, contre 35,4 millions l'exercice précédent, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 point à 2,7%, 'supérieure à l'objectif annuel mais insuffisante'.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 9,2% à près de 2,41 milliards d'euros, dont une croissance de 5% en données comparables et un effet devises favorable de 4,2% 'avec notamment une appréciation du dollar américain et plus notablement encore du rouble russe'.



Pour son exercice 2023-24, le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes indique viser une progression de son chiffre d'affaires d'environ 5% et une marge opérationnelle supérieure à 3%, tous deux à taux de change constant.





Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris 0.00%