Bonduelle: réalise un CA semestriel de 1213 ME

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie un chiffre d'affaires de 1213 ME au titre du 1er semestre 2023/24 (soit la période de juillet à décembre 23), en hausse de +4,5 % en données comparables (change et périmètre constants) et en repli de -2,4 % en données publiées.



La zone Europe, qui représente 64,8 % de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du 1er semestre une évolution globale de +6,4 % à taux de change courants et +5,9 % en données comparables, avec une progression de l'ensemble des technologies sur le semestre.



Par ailleurs, la zone hors Europe, qui représente 35,2 % de l'activité sur la période, affiche au 1er semestre une évolution globale de -15,4 % à taux de change courants et +2,5 % en données comparables.



Le Groupe Bonduelle communiquera sur ses perspectives d'évolution de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'exercice 2023-2024 à l'occasion de la présentation de ses résultats semestriels le 1er mars 2024.







