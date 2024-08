Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bonduelle: projet de cession d'activités de salade information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Bonduelle annonce un projet de cession de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne, mettant en avant une dégradation continue des résultats de cette activité dans ces pays.



Il explique faire face, depuis une dizaine d'années, à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne aggravée par le contexte inflationniste, et à la concurrence accrue des marques de distributeurs.



Ce projet, nécessaire pour préserver les emplois au sein des usines du groupe en France et en Europe, lui permettrait notamment de se focaliser sur l'accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais, de la conserve et du surgelé sur ces territoires.



D'autre part, Bonduelle indique procéder actuellement à une revue de la valeur des actifs de l'activité de salades en Amérique du Nord dont l'éventuel impact serait enregistré dans les comptes consolidés au 30 juin 2024.





