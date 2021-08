Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : progression de +1,6% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2020-2021 du Groupe s'établit à 2 778,6 millions d'euros. Il est selon la direction conforme aux objectifs initiaux de croissance en données comparables. Il est en progression de + 1,6 % en données comparables et un repli de - 2,7 % en données publiées. ' La rentabilité opérationnelle courante du groupe devrait s'établir à environ 3,6 % du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé ' précise le groupe.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris 0.00%