Bonduelle : précise ses perspectives sur l'exercice 2019-2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1 442,3 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2019-2020 en croissance de + 2,5 % en données publiées (+ 0,6 % en données comparables). Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une croissance de + 4,6 % en données publiées et + 2,4 % en données comparables. ' L'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019 ' indique le groupe. Bonduelle avait indiqué en octobre anticiper sur l'exercice 2019-20 une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris +0.93%