Bonduelle: Oddo maintient son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 11:28

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle, avec un objectif de cours inchangé de 13,5 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication d'un ROC de 43.1 ME, en hausse de 56.1% (+60.9% en lfl), un chiffre 'largement supérieur à nos attentes (29.3 MEe) grâce à une meilleure rentabilité de la zone Hors Europe', souligne Oddo.



Dans ce contexte, le résultat net part du groupe s'élève à 20ME (-16.6%), et intègre en particulier une forte hausse du taux d'impôt et du résultat financier (liée à la hausse des taux et perte de change de 4.5 ME) ainsi que des MEE (dont 35% du résultat de BALL).



Sans surprises, le groupe cible désormais une croissance organique du CA de l'ordre de 8% contre 8% à 11% précédemment. L'objectif de stabilité de la marge est cependant maintenu, rapporte l'analyste.



Selon Oddo, 'la décote du titre de 10% vs historique est justifiée par le manque de visibilité (Poursuite de la guerre en Ukraine et impact sur l'activité Eurasie, BFA)'.