Bonduelle: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note ' neutre ' sur Bonduelle avec un objectif de cours inchangé de 12 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'au titre du 1er trimestre de son exercice 22/23, Bonduelle a publié hier soir un CA de 571.3 ME en croissance organique de 4.4%, soit plus élevée qu'attendu (2.9%e) portée par les effets prix.



Dans un environnement marqué par de possibles ruptures de produits et des incertitudes sur l'évolution de la consommation, Bonduelle réitère sa guidance annuelle, à savoir une hausse du CA entre 8 et 11% soutenue par les prix, soit un CA compris entre 2 380 ME et 2 450 ME, ainsi qu'un ROC en hausse d'environ 15% à près de 60 ME, impliquant une marge de 2.5% vs 2.4% en 2021/22.



Oddo précise néanmoins que ' les perspectives restent incertaines (inflation, évolution de la consommation, conflit en Ukraine) ' et que ' Bonduelle a encore des défis à surmonter dont le redressement de la rentabilité de BFA, ce qui justifie le derating du titre '.



Le groupe se paye avec une décote de 10% en PE par rapport à ses niveaux historiques 5 ans, note le broker.