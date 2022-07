Bonduelle : Midcap a abaissé son objectif de cours

(AOF) - Midcap a abaissé son objectif de cours sur Bonduelle de 16,1 à 15 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le profit warning du spécialiste des légumes est une demi-surprise pour le broker. Le groupe visait une croissance de 3% à périmètre et change constant, un objectif qui paraissait déjà ambitieux après la publication du troisième trimestre et une croissance de seulement 1% sur 9 mois, souligne le bureau d'études. La marge opérationnelle de 3,6% ne sera pas non plus atteinte.

L'analyste comprend que la révision de ces objectifs provient essentiellement de l'activité Bonduelle Fresh Americas, qui voit son redressement plus long que prévu, le groupe n'excluant pas des dépréciations sur cette activité en fin d'exercice.

L'inflation pèse également sur cette activité beaucoup plus sensible que ne peut l'être les activités longue conservation (conserve et surgelé).

Ces éléments confirment ainsi la prudence de Midcap sur le dossier. L’intermédiaire avait déjà les estimations les plus prudentes du consensus mais il révise encore ses prévisions à la baisse avec des BPA 2021/22 ajustés de 5% alors que le groupe n'a pas précisé l'ampleur de ce profit warning.

"L'incertitude règne toujours sur le dossier alors que l'inflation pourrait encore peser sur le début du prochain exercice", conclut le bureau d'études.

