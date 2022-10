Bonduelle : les perspectives ne convainquent pas

(AOF) - Bonduelle a présenté des résultats annuels dégradés quelques semaines après avoir réduit ses objectifs. En Bourse, l’action du spécialiste français des légumes en conserve et surgelés recule de 6,01% à 10,64 euros, les objectifs pour l’exercice en cours étant jugés optimistes. Sur l'exercice 2021-2022, son bénéfice net a chuté de 38% à 35,4 millions d'euros, pour son exercice décalé 2021-2022, plombé par l'inflation, la météorologie défavorable et les difficultés rencontrées par ses activités en Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel courant a reculé de 3,7% à 96,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,3%, en repli de 27 points de base.

Après application de la norme comptable IFRS 5 et les ajustements liés à la cession partielle des activités de longue conservation en Amérique du Nord (BALL), la marge opérationnelle courante est ressortie à 2,4%.

Déjà publié, le chiffre d'affaires 2021-22 a progressé de 4,1% à 2,9 milliards d'euros. La croissance interne est ressortie à 1,8%.

Excluant désormais les activités de longue conservation en Amérique du Nord, et compte tenu d'un environnement " particulièrement incertain et volatil ", Bonduelle cible - à taux de change et périmètre constants- une croissance de chiffre d'affaires, de 8 à 11 % et une marge opérationnelle courante stable à 2,5 %, soit une progression de la rentabilité opérationnelle courante proche de 15 %.

Ces prévisions intègrent les revalorisations de prix visant à compenser les inflations de coûts.

A propos de ces perspectives, Midcap Partners n'exclut pas une nouvelle déception, soulignant les conditions météos de cet été. " Pas de perspectives intéressantes ", commente pour sa part Kepler Cheuvreux. Les deux brokers restent à Neutre sur la valeur.

