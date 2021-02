Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : légère hausse du CA au 1er semestre Cercle Finance • 01/02/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1 441,5 millions d'euros du 1er semestre de l'exercice 2020-2021, stable à - 0,1 % en données publiées et en progression de + 3,9 % en données comparables. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une variation de + 0,4 % en données publiées et + 5,8 % en données comparables. La zone Europe, qui représente 45 % de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du 1er semestre une évolution globale de + 1,2 % en données publiées et + 1,5 % en données comparables. Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 55% de l'activité sur la période, affiche une variation de - 1,1 % en données publiées et + 5,8 % en données comparables.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris +0.74%