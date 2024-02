Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bonduelle: le résultat net s'effondre au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Bonduelle publie un chiffre d'affaires des 1213 ME au titre du 1er semestre 23/24, un chiffre en repli annuel de 2,4%.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant ressort à 38,5 ME (-10,7%) avec une marge opérationnelle réduite à 3,2%, contre 3,5% un an plus tôt.



Le résultat net consolidé s'établit à 4,5 ME, affichant un lourd recul de 77,4% par rapport au 1er semestre 22/23.



' Le Groupe Bonduelle évolue, comme l'ensemble de l'industrie agro-alimentaire, dans un contexte généralisé de déconsommation, pesant sur les volumes commercialisés, et d'inflation des coûts de production que compensent pour partie des revalorisations tarifaires limitées ', indique le communiqué.



Le groupe confirme néanmoins ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires d'environ 5 % et de progression du résultat opérationnel courant d'environ 15 %, à données comparables.







