Bonduelle : hausse de près de 5% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie au titre de son exercice 2020-21 un résultat net en progression de 4,6% à 57,1 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en retrait de 0,2 point à 3,6%, mais correspondant aux objectifs visés. À 2,78 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes s'est replié de 2,7% en publié, mais a augmenté de 1,6% en données comparables, conformément aux objectifs communiqués en début d'exercice. Malgré l'environnement sanitaire toujours incertain et un contexte hyper-inflationniste, Bonduelle indique viser une croissance de l'ordre de 3% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante de 3,8 à 4,6%, tous deux à périmètre et change constants. La gérance proposera un dividende de 0,45 euro lors de l'AG du 2 décembre, qui sera mis en paiement le 5 janvier 2022. Par ailleurs, Bonduelle annonce avoir engagé une réflexion sur l'évolution de sa business unit Bonduelle Americas Long Life au sein du groupe.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris -0.70%