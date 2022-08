Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: hausse de 1,8% du chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Bonduelle publie un chiffre d'affaires 2021-2022 de 2891,7 millions d'euros (hors effet IFRS 5) contre 2 778,6 millions d'euros l'exercice précédent, soit une croissance de +1,8% à périmètre comparable, incluant les activités conserve et surgelé en Amérique du Nord cédées au 30 juin 2022.



Selon le groupe, ces chiffres témoignent de la résilience de l'activité, malgré un contexte à nouveau perturbé par la crise sanitaire, une climatologie délicate et des tensions géopolitiques.



Néanmoins, compte tenu de l'évolution de l'activité au titre de l'exercice 2021-2022 d'une part, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût, le Groupe Bonduelle estime que la croissance attendue de la marge opérationnelle courante (hors effet IFRS 5) devrait s'inscrire en deçà de l'objectif communiqué de +3,6% à périmètre comparable et changes constants sur l'exercice 2021-2022.



Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme pouvant conduire à une dépréciation d'actifs corporels et/ou incorporels et d'impôts différés actifs de cette activité.





Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris +1.07%