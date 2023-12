Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: fusion-absorption de La Plaine réalisée information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce la réalisation de son projet de fusion-absorption de la société La Plaine (annoncé 15 septembre dernier), après son approbation en assemblée générale extraordinaire réunie le 7 décembre.



Constatant le caractère définitif de l'opération et la transmission à Bonduelle de 7.268.839 actions propres, ses actionnaires ont également décidé l'annulation de ces actions, par réduction de capital.



'Ces opérations sont sans incidence pour les actionnaires minoritaires, la quotité de capital détenue par le public à l'issue de l'opération étant identique à celle détenue avant l'opération', précise le groupe agroalimentaire.





