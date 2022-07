Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: feu vert réglementaire à la cession de BALL information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Bonduelle indique avoir obtenu les autorisations réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser la cession de 65% de Bonduelle Americas Long Life (BALL).



Cette participation est cédée à Fonds de solidarité FTQ et à la CDPQ, sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros), soit un multiple d'EBITDA 2020-21 de 8,2 fois.



Cette opération permettra au groupe agroalimentaire de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques. Le produit net sera déterminé sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération et en cours d'établissement.





Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris 0.00%