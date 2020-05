Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : entouré après son point d'activité Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Bonduelle s'envole de 9% au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre comptable en croissance organique plus élevée qu'estimé à +10,6% (contre +4,2%), selon Oddo BHF. En données publiées, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe agroalimentaire s'est accru de 12,7% à 761,2 millions d'euros portant le total sur les neuf premiers mois de l'exercice à 2.203,5 millions, en progression de 5,8% (dont +3,8% en données comparables). Même si le quatrième trimestre sera beaucoup moins dynamique, le derating actuel du titre nous semble excessif, juge Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' tout en maintenant son objectif de cours à 24 euros.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris +8.75%