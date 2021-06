Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : émission d'actions nouvelles Cercle Finance • 21/06/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce avoir procédé, vendredi, à l'émission de 91.774 actions ordinaires nouvelles, au prix de 19,41 euros, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées. L'augmentation de capital représente ainsi un montant global de 1,78 million d'euros, et le nombre d'actions composant le capital du groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes se trouve porté à 32.630.114 actions. Les actions nouvelles porteront jouissance immédiate, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et admises aux négociations sur Euronext à partir du 22 juin.

