Bonduelle, Eiffage, Pernod Ricard... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Le chimiste Arkema annonce plusieurs nominations au sein de son comité exécutif. Sophie Fouillat est nommée directrice générale stratégie du groupe à compter du 1er octobre 2024 en remplacement de Bernard Boyer qui fait valoir ses droits à la retraite. Tilo Quink rejoint le groupe et est nommé à compter du 1er septembre 2024 directeur général adjoint des additifs de performance, poste qu'occupait précédemment Laurent Tellier.

Bonduelle

Bonduelle annonce un projet de cession de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne. Depuis une dizaine d'années, le groupe fait face à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne aggravée par le contexte inflationniste, et à la concurrence accrue des marques de distributeurs. Il affiche une dégradation continue des résultats de l'activité de la salade fraîche en sachet dans ces pays.

Eiffage

Eiffage a fait état d'une hausse de 6,3% de son chiffre d'affaires consolidé, à 11,09 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2024. Le groupe de BTP et de concessions a dégagé un chiffre d'affaires stable en France, à 5,61 milliards d'euros et en hausse de 18,4% à l'international, à 3,63 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort sur la période à 997 millions d'euros, contre 1,01 milliard il y a un an. Le résultat net part du groupe s'établit à 382 millions d'euros comparé à 392 millions.

ID Logistics

ID Logistics, spécialiste européen de la logistique contractuelle, annonce de "très bonnes performances" au premier semestre 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de 18,7% à 1, 518 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 22,4% à 58,3 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'établit à 16,8 millions d'euros, en progression de 3,7%.

Nexans

Nexans, spécialiste des câbles destinés à l'électrification, annonce investir 15 millions d'euros dans son site historique de Bourg-en-Bresse pour accroître sa capacité de production de câbles moyenne tension bas carbone afin d'accompagner la croissance des besoins d'électrification en France et en Europe de l'Ouest. Ce projet comprend l'installation de deux nouvelles lignes de production de dernière génération, ainsi que la modernisation du flux complet de fabrication, qui seront réalisées entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a fait état d'un résultat net annuel en repli de 35% à 1,48 milliard d'euros. Cette forte baisse est attribuée à la "normalisation du marché" après deux années post-Covid croissantes. Le géant français des vins et spiritueux , propriétaire du pastis Ricard, du whisky Jameson, de la vodka Absolut, du cognac Martell et des champagnes Mumm, a vu ses ventes se replier de 4% lors de son exercice décalé 2023-2024, s'établissant à 11,6 milliards d'euros. Son bénéfice net est passé de 2,26 milliards d'euros à 1,48 milliard d'euros.

Poxel

La société biopharmaceutique rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Solocal

Solocal, l'ex-groupe Pages Jaunes, reconverti dans le marketing digital à destination des petites et moyennes entreprises, annonce le départ prochain d'Olivier Regnard, directeur financier du groupe, et son remplacement immédiat de manière intérimaire par Jérome Fievet, membre du comité de direction du pôle finance. Ce dernier a rejoint Solocal en octobre 2018 en tant que directeur des comptabilités et de la consolidation puis a été nommé directeur du pilotage et du contrôle de gestion fin 2019.

Teleperformance

Teleperformance annonce des changements significatifs de sa gouvernance. Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général et de mettre en œuvre un plan de succession piloté par un comité ad hoc. Le conseil d'administration a décidé de nommer Moulay Hafid Elalamy, président du conseil d'administration. Daniel Julien est confirmé au poste de directeur général du groupe Teleperformance, et Thomas Mackenbrock devient directeur général délégué.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce le lancement d'un projet pilote consistant à installer une éolienne flottante qui alimentera en électricité renouvelable la plateforme offshore de Culzean, située en mer du Nord britannique, avec de l'électricité renouvelable, et ouvrir ainsi la voie à un modèle innovant de décarbonation. L'éolienne flottante, d'une capacité de 3 MW, sera située à deux kilomètres à l'ouest de la plateforme de Culzean et 220 km au large des côtes écossaises. Elle devrait être opérationnelle d'ici fin 2025 et couvrira environ 20 % des besoins de Culzean en électricité.

Vinci

Patrick Sulliot est nommé président de Vinci Construction à compter du 1er septembre 2024, et rejoint le comité exécutif du groupe. Il était depuis début 2024 directeur général délégué de la société en charge des réseaux internationaux d'entreprises de proximité (Europe Afrique, Royaume-Uni, Amériques Océanie) et de la transformation digitale. Il a passé 40 ans chez Eurovia avant d'intégrer Vinci Construction en 2021.

Viridien

Viridien (ex-CGG) a annoncé que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré un total de 30 000 nodes sismiques terrestres WiNG à DMT GmbH & Co. KG, un groupe mondial de services d'ingénierie et de conseil dont le siège se trouve à Essen, en Allemagne. Les nodes WiNG, innovants et hautement efficaces, seront déployés par DMT dans le cadre d'une campagne d'études sismiques à grande échelle prévue dans les zones urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment géothermiques.