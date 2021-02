BONDUELLE dévoile un projet d'augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles

(AOF) - Bonduelle annonce un projet d'augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles du groupe. Il a pour finalité de leur permettre de partager la création de valeur de Bonduelle et de renforcer des liens durables et étroits avec la société en les associant à son capital. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.

La gérance a décidé le principe d'une émission de 8 millions d'euros (en restant inférieur à ce montant) par la création d'actions ordinaires nouvelles pour un prix égal à 90 % de la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d'émission par la Gérance.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être ainsi émises, dépendra du cours de l'action Bonduelle sur la période de référence. Il est en tout état de cause limité par la délégation de l'Assemblée générale mixte à 400 000 actions, soit 1,23 % du capital pré-opération.

Cette opération serait réservée aux personnes physiques ou morales françaises installées dans le bassin Nord-Picardie, ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Europe Long Life SAS au titre des trois années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées.

Elle est aussi réservée aux personnes physiques ou morales françaises ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Frais Traiteur SAS ou à l'une de ses filiales françaises, au titre des trois années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées.

Elle concerne enfin les coopératives françaises du bassin Sud-Ouest ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Soleal SAS au titre des trois années précédant l'émission.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.