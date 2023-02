Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bonduelle: croissance de près de 14% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Bonduelle affiche un chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice 2022-23 à 1,24 milliard d'euros, en progression de 13,6% dont 6,1% en données comparables, les évolutions favorables des devises renforçant la croissance de l'activité de +7,5%.



'La croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre montre une accélération, comparée au premier trimestre, à +16% à taux de change courants et +7,6% en données comparables', souligne le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes.



Bonduelle prévient que l'atteinte de ses objectifs de croissance de l'activité et de rentabilité au titre de l'exercice 2022-23 restera dépendante à la fois des dynamiques de consommation et des revalorisations tarifaires.



Par ailleurs, dans le but d'améliorer sa compétitivité, il indique adapter son dispositif industriel sur la côte Est des Etats-Unis, avec une fusion des activités de fabrication de Florence et de Swedesboro (New Jersey) dans les prochains mois.