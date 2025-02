Bonduelle, Crédit Agricole, TotalEnergies ...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bonduelle

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2024-2025 du groupe Bonduelle s'établit à 1,119 milliard d'euros contre 1,139 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, soit une baisse de 1,5% en données comparables et de 1,7 % en données publiées. Les évolutions des devises ont pesé marginalement sur la croissance de l'activité (-0,2%).

Crédit Agricole

Le groupe bancaire précisera ses résultats annuels.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique, qui divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre, annonce que sa filiale américaine, Figeac Aéro North America, a remporté un nouveau contrat auprès de GKN Aerospace, portant sur des revêtements d'ailes pour le programme d'avions d'affaires Gulfstream G500. Sur la base des cadences de production actuelles, la valeur du contrat est estimée à plus de 5 millions de dollars. Figeac Aéro North America produira pour GKN Aerospace des pièces de revêtements inférieurs d'ailes de grande taille pour l'avion d'affaires Gulfstream G500.

Herige

Herige annonce au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 99,2 millions d'euros en baisse de 8,5%, par rapport à la même période de l'exercice 2023. Ce recul reflète un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé, marqué par une baisse des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois (-32,8%). Aussi, le contexte économique morose est accentué par l'absence de visibilité politique concernant les aides d'accompagnement au secteur de la rénovation. Sur 2024, le chiffre d'affaires est en retrait de 11,9%, atteignant 406,1 millions d'euros.

Mersen

Mersen annonce la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de premier plan. Ce financement est composé d'une tranche d'un montant de 100 millions de dollars américains à échéance 10 ans et d'une tranche d'un montant de 90 millions d'euros à échéance 7 ans. Les fonds seront disponibles au mois d'avril 2025 et remboursables in fine. Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des utilisations de financements du Groupe, portée désormais à près de 5,5 ans, de supporter le plan 2029.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce un investissement de 40 millions d'euros pour agrandir et décarboner son usine d'isolation située à Azuqueca, près de Madrid, en Espagne. Cet investissement permettra de moderniser la ligne de production de laine de roche et d'installer un four électrique de dernière génération en remplacement de l'actuel, alimenté par des énergies fossiles. L'usine d'Azuqueca sera la première du groupe à avoir une ligne de production électrique de laine de roche.

Soitec

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

A compter du 1er avril, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce occupera le poste de directrice communication et marques du groupe TF1. Elle succède à Maylis Carçabal, promue directrice de la communication du groupe Bouygues. Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie de communication et des marques du groupe, dans l'objectif d'en accompagner la stratégie d'accélération digitale et les développements futurs.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier dévoilera ses résultats annuels.