Bonduelle : confirme son objectif de croissance de CA

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires de 674,6 millions d'euros au 3ème trimestre de l'exercice 2020-2021 soit une variation par rapport à l'exercice précédent de - 11,4 % en données publiées et - 6% en données comparables Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 116,1 millions d'euros, en croissance de + 0,5 % en données comparables mais en repli de - 4 % en données publiées. Le Groupe confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 1 % à 2 % et vise une rentabilité opérationnelle courante rapportée au chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette communiquée de 3,6 % à 3,8 % à taux de change et périmètre constants.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris -1.14%