Bonduelle : chute de 38% du bénéfice net pour son exercice décalé 2021-2022

(AOF) - Bonduelle, le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés, a enregistré une chute de 38% de son bénéfice net, à 35,4 millions d'euros, pour son exercice décalé 2021-2022, plombé par l'inflation et les difficultés rencontrées par ses activités en Amérique du Nord. La marge opérationnelle courante a reculé à 2,4% et devrait rester "stable" à 2,5% sur l'exercice suivant dans un "environnement particulièrement incertain et volatil", indique le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires devrait progresser de 8% à 11% sur 2022-23 grâce, notamment, aux hausses des prix visant à "compenser l'inflation".

Parmi les éléments défavorables ayant pesé sur l'exercice clos le 30 juin, Bonduelle retient la "poursuite de la crise sanitaire", une "météorologie défavorable" pour les rendements agricoles, une "première vague d'inflation accentuée par le contexte géopolitique" et des difficultés d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires 2021-22, déjà communiqué début août, a atteint 2,9 milliards d'euros, en hausse de 4,1% sur un an. En Europe, où le groupe a réalisé quelque 47% de ce chiffre d'affaires, celui-ci est notamment tiré vers le haut par un bond de "plus de 30%" de la restauration hors foyer.

Si les ventes de produits surgelés du groupe ont augmenté de 12,4%, ses activités de produits frais reculent en revanche de 2,9%, impactées entre autres par une mauvaise performance de Bonduelle Fresh Americas (bols, salades en kit, snacks, etc.).

La révision des perspectives de rentabilité de cette branche a par ailleurs entraîné une dépréciation de 137 millions d'euros pesant sur le résultat annuel.

