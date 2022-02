Bonduelle: CA semestriel stable et conforme aux attentes information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 18:16

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie ce soir un chiffre d'affaires de 1442 ME au titre du premier semestre de son exercice 2021/22, un chiffre stable par rapport à l'activité enregistrée un an plus tôt à la même période (1441 ME).



L'activité en Europe progresse de 2.5% à périmètre et change constants mais diminue de 2.8% hors Europe.



Si l'activité ' conserve ' est quasiment stable (-0.1% à périmètre et change constants), le segment ' surgelé ' progresse de 8.1% tandis que le ' frais ' recule de 6.2%.



Le groupe fait savoir que l'évolution du chiffre d'affaires du premier semestre est finalement ' conforme aux attentes '.



Par ailleurs, Bonduelle souligne que l'atteinte des objectifs annuels de croissance -et en conséquence de rentabilité- sera notamment conditionnée à la normalisation de la situation sanitaire et à l'acceptation par les clients distributeurs de revalorisations tarifaires significatives.