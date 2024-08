Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bonduelle: CA annuel légèrement inférieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce un chiffre d'affaires de 2371 ME au titre de son exercice 2023-2024 (clos le 30 juin), soit une progression de l'activité de + 2,7 % en données comparables (ou -1,4 % en données publiées).



Ce chiffre est ' légèrement inférieur aux attentes ' mais comprend ' un mix produits et marques favorable ', souligne le groupe.



Dans le détail, au 4e trimestre de l'exercice fiscal 2023-2024, le chiffre d'affaires a affiché une progression de + 2,6 % en données comparables et + 0,5 % en données publiées.



' Malgré une croissance des ventes plus modérée sur les 2 derniers trimestres -qui ne permet pas de livrer l'objectif de croissance annuel de chiffre d'affaires- le groupe confirme son objectif de progression de la rentabilité opérationnelle courante, grâce à la bonne tenue des activités à marques et à l'efficacité des initiatives internes de productivité et de maîtrise des coûts ', indique le communiqué du groupe.



Concrètement, Bonduelle compte atteindre pour l'exercice 2023-2024 le haut de fourchette de la rentabilité opérationnelle courante annoncée en octobre 2023 soit 75 à 80 millions d'euros à taux de change constants, et une marge opérationnelle courante supérieure à 3%.







Valeurs associées BONDUELLE 6,37 EUR Euronext Paris -0,62%