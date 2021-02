Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle : augmentation de capital pour ses partenaires Cercle Finance • 22/02/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce un projet d'augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles du groupe. ' Ce projet d'augmentation de capital a pour finalité de permettre à des partenaires agricoles de partager la création de valeur de Bonduelle et de renforcer des liens durables et étroits avec la société en les associant à son capital ' indique le groupe. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription Les bénéficiaires pourront souscrire un montant compris entre un minimum de l'ordre de 1 000 euros et un maximum de l'ordre de 50 000 euros.

Valeurs associées BONDUELLE Euronext Paris +0.20%