Bonduelle annonce le départ de son directeur général, Guillaume Debrosse

(AOF) - Le groupe Bonduelle annonce le départ de la direction générale, d’un commun accord, de Guillaume Debrosse. Il avait été nommé directeur général en avril 2018, après avoir œuvré successivement sur les marchés du frais en France puis des conserves et surgelés à l’international. Pour cette nouvelle étape, le Conseil d'Administration souhaite confier la direction générale du groupe à un dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation.

La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023.

Dans l'intervalle, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, Président du Conseil d'Administration, avec l'accompagnement de Guillaume Debrosse durant cette période de transition.

Par ailleurs, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, gérant de Bonduelle SCA, sera dorénavant représentée par son représentant légal, Christophe Bonduelle.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.