Bonduelle : amélioration de sa rentabilité semestrielle

(AOF) - Bonduelle a fait état de ses résultats semestriels allant du 1er juillet au 31 décembre 2022. Sur cette période, le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a généré un résultat net de 20 millions d'euros, en repli de 16,5%. Son résultat opérationnel courant ressort à 43,1 millions d'euros, en progression de 56,1%. Le chiffre d'affaires atteint 1,24 milliard d'euros, en amélioration de 13,6%.

La zone Europe, qui représente 59,4 % de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du premier semestre une hausse de 11,4 % à taux de change courants et de 12,3 % en données comparables.

Le groupe affiche, au 31 décembre 2022, un endettement net de 556,7 millions d'euros, contre 909,9 à la même période de l'exercice précédent.

Côté perspectives, Bonduelle, à l'instar de l'industrie agro-alimentaire dans le monde, fait face à un environnement de consommation à la fois fragile, volatil et incertain, alimenté par une inflation passée, mais également à venir, en particulier sur les matières agricoles, sans précédent, et qui rend à nouveau indispensable des revalorisations tarifaires importantes.

Dans ce contexte, l'entreprise prévoir une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 8 % et une marge opérationnelle courante stable comparées à l'exercice précédent toutes deux à taux de change et périmètre constants, conformes aux objectifs annoncés en début d'exercice.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.