Bond des ventes de voitures électriques en Europe au premier trimestre - ACEA

par Edward Taylor FRANCFORT, 12 mai (Reuters) - Les ventes de véhicules électriques en Europe ont bondi de 57,4% au premier trimestre 2020, et elles ont même plus que doublé en France, mais ne représentent encore que 4,3% des immatriculations totales, montrent les chiffres https://www.acea.be/uploads/press_releases_files/20200512_PRPC_fuel_Q1_2020_FINAL.pdf publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les ventes totales de voitures de tourisme dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ont chuté de 52,9% sur la même période, marquée par des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus et la fermeture de nombreuses concessions automobiles. Sur les 3.054.703 voitures neuves immatriculées au cours des trois premiers mois de l'année, 52% étaient des véhicules à essence et 28% à moteur diesel. En Allemagne, premier marché automobile européen, les concessions ont rouvert fin avril mais la demande accuse une très forte baisse et les stocks affichent un niveau élevé inhabituel pour la période, généralement la plus forte période de ventes de l'année, selon la fédération allemande des concessionnaires ZDK. La demande a ainsi baissé d'au moins 50% par rapport à la même période de 2019, selon plus de la moitié de 1.357 concessionnaires interrogés par la ZDK. Les experts du secteur estiment qu'en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, il sera plus difficile de convaincre les consommateurs de changer de véhicule pour passer à l'électrique, d'autant plus que les stocks de voitures diesel ou à essence sont très importants. "Il y a entre 750.000 et un million de véhicules invendus dans les concessions allemandes, dont la vaste majorité sont des voitures conventionnelles", explique le porte-parole de la ZDK Ulrich Köster. Au total, 130.297 voitures électriques se sont écoulées dans l'UE, au Royaume-Uni et dans l'AELE au cours du premier trimestre, selon les données de l'ACEA. L'Allemagne a enregistré le plus grand nombre de ventes (26.030, soit une hausse de 63,3% par rapport au premier trimestre 2019), juste devant la France (25.960, +145,6%), et assez loin devant la Norvège (16.347, -12,4%). Les ventes de véhicules hybrides ont quant à elles enregistré un bond de 126,5% pour un total de 97.913 véhicules dans l'UE, le Royaume-Uni et l'AELE, l'Allemagne restant encore à la pointe avec 26.419 immatriculations. (version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.88% PEUGEOT Euronext Paris -2.47%