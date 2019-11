Bond de la performance pour les valeurs du secteur de l'énergie

Les ETFs exposés aux grandes valeurs du secteur de l'énergie ont enregistré une excellente performance ce lundi 2 novembre.

Les ETFs exposés aux grandes valeurs du secteur de l'énergie ont enregistré une excellente performance ce lundi 2 novembre comme le montre le rendement moyen du segment qui a progressé de 3,24% sur la séance. Les investisseurs ont réagi à l'apaisement des tensions sino-américaines et au projet de l'Arabie Saoudite d'introduire en bourse Aramco, sa société d'exploitation pétrolière. Depuis le début de l'année, le segment représentant les actions du secteur de l'énergie qui regroupe 13 ETF pour un total de $ 11,3 milliards d'actifs sous gestion, a progressé de 10,51% malgré une décollecte impressionnante de plus de $ 4 milliards via le marché primaire.

En savoir plus sur les valeurs liées au secteur de l'énergie.