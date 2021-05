Bon début de semaine pour le pétrole

(AOF) - En fin d'après-midi, le baril de WTI américain gagne 1,5% à 64,5 dollars tandis que son homologue européen, le Brent, progresse de 1,4% à 67,7 dollars. L'or noir profite de l'apaisement des tensions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les deux parties ont prolongé pour un mois de leur accord sur la surveillance des activités nucléaires de Téhéran. accord de trois mois qui avait expiré vendredi est ainsi prolongé jusqu'au 24 juin. Par ailleurs, Goldman Sachs estime que le prix du baril de Brent pourrait atteindre 80 dollars au quatrième trimestre.

Pétrole et parapétrolier

