Bon début de semaine pour le cuivre

(AOF) - La livre de cuivre (environ 454 grammes) gagne 1,5% à 4,338 dollars. Le métal rouge est soutenu par le regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Ces derniers spéculent sur un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Joe Biden a évoqué en effet un possible allégement des droits de douane sur les importations chinoises pour ralentir l'inflation. Par ailleurs, Pékin, principal consommateur de cuivre au monde, a annoncé de nouvelles mesures de soutien à son économie pénalisée par les restrictions sanitaires liées à la résurgence du Covid.

