Bon début de semaine pour la livre

(AOF) - La livre gagne 0,6% à 0,853 pence pour un euro, affichant ainsi un gain de plus de 6% en trois mois, soit la plus forte progression des grandes devises. Les investisseurs ont appris cet après-midi que le Parlement britannique issu des élections législatives du 12 décembre se réunira le 17 décembre, signe de la volonté du premier ministre Boris Johnson d'aller vite dans le dossier Brexit. Goldman Sachs prédit une hausse de plus de 4 % d'ici la fin du premier trimestre 2020 à 82 pence par euro.

La banque américaine estime que la victoire du Parti conservateur aux élections générales britanniques entrainerait probablement une résolution rapide du Brexit et la mise en place d'une politique fiscale plus libérale.