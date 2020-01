Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : vente de 2 avions à Fargo Jet Center Cercle Finance • 31/01/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce ce soir la vente de deux avions Learjet 75 Liberty à la société Fargo Jet Center (FJC), du Dakota du Nord. 'Les avions seront convertis en configuration spécialisée d'évacuation médicale et livrés au fournisseur de services d'avions-ambulances Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), de Varsovie, en Pologne', précise Bombardier. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

