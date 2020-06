Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : va supprimer environ 2 500 emplois Cercle Finance • 05/06/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé la suppression d'environ 2 500 emplois dans son unité d'aviation en raison des conditions actuelles du marché suite à la pandémie du coronavirus. Cette décision intervient alors que le constructeur canadien de trains et d'avions s'attend à ce que l'industrie des avions d'affaires chute d'environ 30% cette année en raison de l'épidémie. Bombarbier a indiqué que la plus grande partie des suppressions d'emplois aura un impact sur ses opérations de fabrication au Canada et se fera progressivement tout au long de l'année 2020. L'entreprise prévoit d'enregistrer une charge spéciale d'environ 40 millions de dollars en 2020 pour cette réduction des effectifs.

